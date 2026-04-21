Lutto nel mondo della cultura | addio a Bianca Granata

Nelle ultime ore si è spento all'età di 85 anni Bianca Granata, figura conosciuta nel panorama culturale di Giugliano. Ha fondato l'associazione Minerva e promosso un premio letterario con lo stesso nome. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso vari canali locali. La sua attività nel settore culturale ha coinvolto diverse iniziative e manifestazioni nel territorio. La sua perdita è stata comunicata ai suoi conoscenti e collaboratori.

Lutto nel mondo della cultura. Poche ore fa, all'età di 85 anni, ci ha lasciati Bianca Granata. Nota figura del mondo della cultura di Giugliano, ha fondato l'associazione Minerva e l'omonimo premio letterario. In tanti la ricordano per la sua grande passione.L'ultimo saluto verrà celebrato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Addio al critico Romano Luperini. Lutto nel mondo della culturaSi è spento all’età di 85 anni Romano Luperini, tra i più autorevoli studiosi della letteratura italiana del secondo Novecento e dell’età... Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura agrigentina: è morto Nuccio Mula Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ora giocherai con gli Invincibili: l’addio a Ismael, il dolore del Toro e dei suoi compagni; Continua a sorriderci da lassù: Torino saluta Ismael Pistis; Qui Torino, D'Aversa: Partita contratta, noi meglio nella ripresa contro un Verona all'ultima spiaggia. #Primavera, #GenoaTorino: il Grifone supera i granata per 4-2 La truppa di #Baldini alza bandiera bianca #TorinoFC #Torino #ToroNews Qui per il commento e l’analisi x.com #Primavera, #GenoaTorino: il Grifone supera i granata per 4-2 La truppa di #Baldini alza bandiera bianca #TorinoFC #Torino #ToroNews Qui per il commento e l’analisi - facebook.com facebook