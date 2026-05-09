Mondo della fotografia in lutto | addio a Riccardo Siano

Il mondo della fotografia e del giornalismo napoletano si è trovato a piangere la scomparsa di Riccardo Siano, noto fotoreporter con una lunga carriera, tra le altre testate, anche per il suo lavoro con La Repubblica. La sua morte improvvisa ha suscitato grande dolore tra colleghi e amici che lo conoscevano come una figura di spicco nel settore. Riccardo Siano aveva contribuito a documentare molti eventi importanti nel corso degli anni.

Un grande lutto ha colpito in queste ore il mondo della fotografia e del giornalismo napoletano. Improvvisamente è venuto a mancare Riccardo Siano, storico fotoreporter - tra le altre - de La Repubblica. La notizia ha subito fatto il giro del web e tanti sono già i messaggi per lui e per la sua.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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