La villa sulla Marinella è stata venduta all'asta per 1,1 milioni di euro. I nuovi proprietari sono un gruppo di investitori che hanno partecipato alla gara d'aste. La vendita si è conclusa con un'offerta vincente, battendo altri partecipanti. La procedura si è svolta secondo le modalità previste, con offerte presentate in seduta pubblica. La proprietà, nota per il suo stile di lusso, passa ora a nuovi acquirenti.

? Punti chiave Chi sono i nuovi proprietari che hanno vinto l'asta?. Come si è svolta la sfida tra gli investitori durante l'asta?. Cosa diventerà esattamente l'ex ristorante dopo il restauro?. Quali saranno le conseguenze del nuovo residence sul quartiere?.? In Breve Offerta finale di 1,1 milioni supera la base d'asta di 663 mila euro.. Contendenti esclusi includono professionisti veneti e gruppi di investitori cinesi.. Atto definitivo e versamento totale previsti entro i prossimi due mesi.. Progetto prevede residence con piscina privata per riqualificare il lungomare.. La famiglia Krasniqi ha aggiudicato l’asta dell’ex ristorante La Marinella con un’offerta superiore a un milione di euro, ponendo fine a nove anni di abbandono della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio abbandono alla Marinella: venduta a 1,1 milioni per un lusso sul mare

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