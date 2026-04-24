? Cosa sapere La villa di Scarface è sul mercato immobiliare per 237 milioni di dollari.. L'ex residenza di Frank Lopez sorge su un terreno appartenuto a Richard Nixon.. La residenza che ospitò Frank Lopez nel cult cinematografico di Brian De Palma è attualmente sul mercato immobiliare con un prezzo di 237 milioni di dollari, una cifra che riflette l’acquisto di un vero e proprio simbolo della cultura pop anni Ottanta. Situata su un lotto che supera i due acri di superficie, la proprietà si estende per circa 13.000 piedi quadrati e offre un fronte mare di 862 piedi. Non si tratta solo di una dimora di lusso sulla costa, ma di un luogo dove l’ambizione e gli eccessi estetici del decennio scorso sono stati trasformati in uno stile di vita unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venduta la villa di Scarface: un lusso da 237 milioni tra mito e droga

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