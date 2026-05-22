Venduta la villa al mare della famiglia Kennedy | oltre 1,5 milioni per la tenuta con spiaggia privata

Una proprietà appartenuta alla famiglia Kennedy a Cape Cod, nota come Breakwater Shores, è stata venduta per oltre 1,5 milioni di dollari. La tenuta, che include una spiaggia privata, è stata messa in vendita dall'ultima erede della famiglia. La villa si trova sulla costa e si estende su un'ampia area con accesso diretto al mare. La vendita rappresenta l'ultima operazione immobiliare relativa a questa proprietà storica della famiglia.

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Si chiama Breakwater Shores ed è una enorme proprietà a Cape Cod appartenuta ai Kennedy. L'ultima erede della famiglia ha deciso di metterla in vendita, ottenendo oltre 1,5 milioni dall'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video the divine king returned for his wife but she dumped him! her regret starts today. Sullo stesso argomento IUMAN porta il beachwear oltre la spiaggia con la nuova collezione mareIUMAN, da ormai un anno l'evoluzione di Intimissimi Uomo, ha scelto di aprire la stagione più calda della moda con un’idea piuttosto chiara: il... Venduta la villa di Audrey Hepburn: affare da 9,4 milioni a Brentwood? Cosa sapere Venduta la villa di Brentwood dove soggiornò Audrey Hepburn per 9,4 milioni di dollari. Ferrari domina asta Broad Arrow al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2026. Sette gioielli del Cavallino nella Top Ten, con una Daytona SP3 venduta per 6,25 milioni #ANSAmotori #ANSA x.com Lucio Dalla, venduta la villa alle isole Tremiti. Il prezzo della casa dove il cantante registrò Luna MatanaIl sogno dei fan di Lucio Dalla di poter visitare la sua casa-museo in Puglia è svanito. La villa di San Domino appartenuta al cantante è stata venduta a un privato per una cifra importante. ilgiornale.it [Moretto] Dovremo attendere fino alla fine della stagione affinché il Milan risolva i suoi problemi organizzativi per sapere chi deciderà di firmare giocatori. Nel frattempo, Joe Gomez è stato offerto al Milan: lo stanno tenendo in considerazione e vedremo se deci reddit La villa di Lucio Dalla alle Tremiti è stata venduta: addio al sogno del museoIn quella casa in riva al mare sono stati composti alcuni dei suoi brani più iconici, ma ora la villa di Lucio Dalla a San Domino, ha un nuovo padrone di casa. La vendita dell'immobile ... bari.repubblica.it