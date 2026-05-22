Venduta la villa al mare della famiglia Kennedy | oltre 1,5 milioni per la tenuta con spiaggia privata

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proprietà appartenuta alla famiglia Kennedy a Cape Cod, nota come Breakwater Shores, è stata venduta per oltre 1,5 milioni di dollari. La tenuta, che include una spiaggia privata, è stata messa in vendita dall'ultima erede della famiglia. La villa si trova sulla costa e si estende su un'ampia area con accesso diretto al mare. La vendita rappresenta l'ultima operazione immobiliare relativa a questa proprietà storica della famiglia.

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Si chiama Breakwater Shores ed è una enorme proprietà a Cape Cod appartenuta ai Kennedy. L'ultima erede della famiglia ha deciso di metterla in vendita, ottenendo oltre 1,5 milioni dall'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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