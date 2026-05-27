Funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal | fissata la data

I funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal si terranno il prossimo 20 maggio. La cerimonia si svolgerà in una chiesa della città, con la partecipazione di familiari e amici. La coppia, originaria di Genova, è deceduta in un incidente subacqueo nelle Maldive il 14 maggio. La data è stata ufficializzata nelle ultime ore.

È stata fissata la data per i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub genovesi morte nella tragedia subacquea dello scorso 14 maggio alle Maldive. Le esequie saranno celebrate sabato 30 maggio alle 11 nella chiesa di San Francesco di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Tragedia alle Maldive, parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal

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