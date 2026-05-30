Gianalberto Andreini, noto come il re dei giocattoli, è morto a Pistoia il 30 maggio 2026. È stato presente nel suo negozio situato tra via Cavour e via Roma, nel centro storico, fino all’ultimo giorno di vita. Andreini era noto per aver gestito il negozio di giocattoli per molti anni, accogliendo clienti di tutte le età. La sua attività si trovava nel cuore della città, dove era conosciuto da generazioni.

Pistoia, 30 maggio 2026 – Dietro al banco e tra i clienti, grandi ma soprattutto piccini, c’è rimasto fino all’ultimo giorno di vita di quel negozio tra via Cavour e via Roma, centro storico. Finché nel 2010 la serranda si è chiusa per sempre. Un commerciante vecchio stampo, di quelli che finiscono per diventare un’istituzione in città. E così è stato per Gianalberto Andreini dagli anni Sessanta e poi fino a quel 2010 anima del negozio di giocattoli che ha attirato generazioni di bambini. Ottant’anni, si è spento al termine di una breve malattia. Della più ampia famiglia degli Andreini dei giocattoli, con il primissimo punto vendita aperto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Gianalberto Andreini, è morto il re dei giocattoli

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