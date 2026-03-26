Perugia perde Luciano Zeetti | addio al signore dei giocattoli Il ricordo

Perugia si è detta addio a Luciano Zeetti, conosciuto come il “signore dei giocattoli”. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti, che lo ricordano come un uomo gentile e solare. Zeetti era molto apprezzato in città e il suo nome era conosciuto da molti. La notizia della sua morte ha fatto il giro della comunità locale.

Perugia perde un altro dei suoi amati figli. Luciano Zeetti, uomo garbato, solare, noto a chiunque in città Perugia perde un altro dei suoi amati figli. Luciano Zeetti, uomo garbato, solare, noto a chiunque in città. S’incontrava spesso lungo le vie del centro, parole con chiunque, dal professionista al venditore di rose.Ha esercitato la tutela dell’eredità culturale come architetto in Soprintendenza, per curane successivamente la valorizzazione in qualità di funzionario presso l’Ufficio Beni Culturali della Regione. Per tutti era il fantasioso fondatore del Museo del Giocattolo, allestito a San Marco, da qualche tempo affidato alla figlia Giulia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia perde Luciano Zeetti: addio al signore dei giocattoli. Il ricordo Articoli correlati Perugia piange l'architetto Luciano Zeetti, animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattoloÈ morto l’architetto Luciano Zeetti, creatore del Museo del giocattolo, esperto di teatro, cinema e appassionato difensore della città. Addio Luciano Primavera, la Asl perde "il geometra dal cuore buono"La Asl Lanciano Vasto Chieti piange Luciano Primavera, geometra in forze all’Ufficio tecnico nell'azienda sanitaria per la quale lavorava dal 1999.