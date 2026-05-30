È morto Franco Basaglia, noto commerciante di abbigliamento sartoriale nella zona del Ferrarese. La sua attività nel settore dell’abbigliamento si è protratta nel tempo, rendendolo una figura riconosciuta nel settore. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla data o le circostanze della scomparsa.

Addio a Franco Basaglia (foto), storico commerciante di abbigliamento sartoriale del Ferrarese. Ferrara e Portomaggiore salutano con affetto lo storico imprenditore dell’abbigliamento maschile e figura conosciuta da generazioni di clienti che, nel corso degli anni, hanno trovato nei suoi negozi sartoriali non soltanto professionalità, ma anche umanità, attenzione e passione autentica per il proprio lavoro. Per oltre cinquant’anni, Franco Basaglia ha rappresentato un punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento uomo tra Ferrara e la sua provincia, in particolare nell’area portuense. Morto due giorni fa, aveva 90 anni e attraverso la sua attività ha saputo unire tradizione artigianale ed eleganza, dedicandosi con cura alla confezione di abiti, camicie e pantaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Basaglia, leader dell’abbigliamento

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