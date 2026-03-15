Un altro addio in viale Vittorio Veneto | il negozio di abbigliamento sportivo trasloca Mancavano parcheggi e attrattività

Un negozio di abbigliamento sportivo ha annunciato il trasferimento dalla sua sede di viale Vittorio Veneto, dove ha deciso di chiudere i battenti. La motivazione principale indicata riguarda la mancanza di parcheggi e di attrattività dell’area. La decisione si inserisce in un trend di attività commerciali che, per vari motivi, preferiscono spostarsi in zone della città più frequentate e vivaci.

Un'altra attività che abbassa le serrande in viale Vittorio Veneto e che, per svariati, motivi, si sposta in una zona della città considerata più viva e più attrattiva per i clienti. Dopo l'annuncio della chiusura del megastore dell'elettronica Media World, questa volta è il negozio di abbigliamento sportivo Tie Break a spostarsi in viale Italia e chiudere la sede al numero 39 di viale Vittorio Veneto. “La zona, negli ultimi tempi, non era più apprezzata dai clienti, specialmente per alcune attività vicine e per la difficoltà di trovare parcheggi - spiega il titolare Luca Zoli -. Qui, invece, abbiamo avuto la possibilità di spostarci in una sede più nuova, luminosa e in un'area in cui si sono rinnovate diverse attività. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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