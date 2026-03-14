Com’è cambiato il centro Crollo dell’abbigliamento ma raddoppiano i ristoranti

Il centro della città ha visto un forte calo nel settore dell’abbigliamento, con molti negozi che hanno chiuso le porte, mentre i ristoranti e i locali di accoglienza sono cresciuti significativamente. Le persone frequentano meno i negozi di abbigliamento e più i ristoranti, portando a un raddoppio delle attività legate alla ristorazione rispetto a qualche tempo fa. I cambiamenti nei modelli di consumo sono evidenti e riguardano soprattutto le aree commerciali.

Cambiano i modelli di consumo delle persone, diminuiscono gli esercizi del commercio al dettaglio, aumentano le attività legate ai mondi dell’ accoglienza e della ristorazione. Una tendenza nazionale, quella fotografata dall’Ufficio studi di Confcommercio con il report "Città e demografia d’impresa" pubblicato giovedì, ma che ad Ancona si mostra in maniera piuttosto pronunciata. Com’è cambiata, dunque, la conformazione dei negozi in centro storico e nel territorio urbano del capoluogo marchigiano? Tanto in città, quanto appena fuori, le imprese del commercio al dettaglio hanno registrato un calo significativo. In centro storico, infatti, si è passati dalle 260 del 2012 alle 156 del 2025 (nel 2019 erano 202). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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