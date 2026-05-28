Durante l’ultimo episodio di Dynamite, David Finlay e Clark Connors hanno interrotto la celebrazione di Adam Copeland e Christian Cage, i nuovi campioni mondiali di coppia AEW. I due sfidanti hanno attaccato i campioni durante il festeggiamento, interrompendo la cerimonia e creando scompiglio. L’episodio si è concluso con Finlay e Connors che hanno affrontato i campioni in un match non ancora ufficializzato.

Serata amara per i nuovi AEW World Tag Team Champions. Adam Copeland e Christian Cage sono stati vittime di un brutale assalto da parte di David Finlay e Clark Connors durante la puntata di AEW Dynamite del 27 maggio, proprio mentre cercavano di festeggiare il titolo di coppia conquistato a Double or Nothing. Copeland e Christian Cage omaggiano gli FTR e preparano la five second pose. I due leggendari campioni sono saliti sul ring in un clima disteso. Edge ha speso parole importanti per gli FTR, gli avversari sconfitti nel difficile I Quit Match di Double or Nothing: “Gli FTR hanno deciso di sfidare in un I Quit Match due uomini a cui era stato detto che non avrebbero mai più lottato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: David Finlay e Clark Connors rovinano la festa di Adam Copeland e Christian a Dynamite

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David Finlay & Clark Connors Entrance , AEW Dynamite March 25, 2026

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