Ad Affari Tuoi Francesco non segue la fortuna | Devo aiutare la mia famiglia Stefano De Martino è d'accordo

Nella puntata del 29 maggio di Affari Tuoi, un concorrente dall'Umbria ha deciso di non continuare a giocare, rifiutando la sfida nonostante avesse il tabellone favorevole. Ha scelto di accettare l'offerta di uno dei presentatori, spiegando di dover aiutare la famiglia. Stefano De Martino ha mostrato il suo appoggio al concorrente durante la decisione.

Nella puntata del 29 maggio di Affari Tuoi, Francesco dall'Umbria ha scelto di non sfidare la fortuna: nonostante il tabellone fosse dalla sua parte, ha accettato l'offerta del Dottore e Stefano De Martino è stato dalla sua parte. "Con il lavoro che faccio, al mese non metto via niente. Spero di aiutare la famiglia", ha detto. Nel suo pacco c'erano 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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