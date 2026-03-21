Ileana ad Affari Tuoi racconta di aver sognato Stefano De Martino | Quel numero me l'hai suggerito tu

Ileana, concorrente di Affari Tuoi proveniente dalla Liguria, ha raccontato di aver sognato Stefano De Martino, che le avrebbe indicato un numero vincente. Nel corso dello show, la donna ha confermato di aver deciso di seguire il consiglio ricevuto nel sogno e ha accettato l’offerta del Dottore. La sua storia è stata condivisa durante la trasmissione, creando un momento di curiosità tra i presenti.