Stefano De Martino gioca a fare il postino di C'è posta per te ad Affari Tuoi | Ciao Maria

Nella puntata di domenica 10 maggio, Stefano De Martino saluta Maria De Filippi e si mette a giocare con un pacchista a "C'è posta per te".🔗 Leggi su Fanpage.it

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