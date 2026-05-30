Acilia Sud-Dragona verso il recupero del parcheggio dell’ex Punto Verde Qualità

Il parcheggio bipiano dell’ex Punto Verde Qualità a Dragona sarà recuperato e destinato a servizio della nuova stazione Acilia Sud-Dragona della Roma-Lido. La decisione riguarda la riqualificazione di uno spazio attualmente inutilizzato, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e i servizi per i pendolari. L’intervento mira a valorizzare l’area e facilitare l’accesso alla futura stazione ferroviaria, senza indicare tempi o altre specifiche tecniche.

Ostia, 30 maggio 2026 – Recuperare il parcheggio bipiano dell’ex Punto Verde Qualità 13.1 di Dragona e destinarlo a servizio della nuova stazione Acilia Sud-Dragona della Roma-Lido. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro che si è svolto mercoledì 27 maggio presso l’Assessorato al Patrimonio di Roma Capitale, alla presenza dell’assessore al Patrimonio, Andrea Tobia Zevi, e dell’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini. Il confronto riguarda il possibile recupero della struttura, abbandonata da oltre quindici anni, da integrare con i due parcheggi di scambio a servizio della nuova fermata e dell’intero quadrante Acilia-Dragona-Dragoncello-Bagnolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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