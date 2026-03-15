L' area verde dell' ex Scandali diventerà un parcheggio protestano i genitori degli alunni delle Maggini

I genitori degli alunni delle Maggini protestano contro la trasformazione dell’area verde dell’ex scuola Scandali in un parcheggio. La riqualificazione prevede l’utilizzo dell’area, attualmente un boschetto frequentato dai bambini, che è stato recintato con una rete da cantiere arancione. La questione sta suscitando tensioni tra le famiglie e le autorità coinvolte nei lavori di riqualificazione.

Chiariamo subito un concetto però. Tutto sta avvenendo nel rispetto delle regole, dato che quell’area è stata venduta dalla precedente Giunta Mancinelli, con tutta l’area dell’ex Scandali già citata, a una società di Milano e dunque nessuno sta commettendo alcun sopruso o illecito. Tuttavia la battaglia dei genitori prosegue con la speranza che qualcuno possa decidere di fare un qual si voglia passo indietro, sostenuti da politici di centrodestra, centrosinistra e sinistra. Il Coordinamento genitori democratici Ancona ad esempio denuncia: «Mentre Ancona si fa bella per essere arrivata al 4to posto tra le città con il miglior clima, che poi se si guardano i dati non ci sarebbe proprio nulla di cui gioire, gli alunni e alunne della Scuola elementare Maggini si sono svegliati, qualche giorno fa, con una spiacevole sorpresa». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Nuovo parcheggio in un'area verde in via Maccatella: "Si ascolti la cittadinanza e si stralci il progetto"Diritti in Comune sostiene le richieste di un gruppo di residenti di evitare la realizzazione di un "ulteriore attrattore di traffico" in zona...

Bonifica dell’area Ex Amga: "Diventerà un accesso per raggiungere le Mura"FERRARA La fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione urbana dell’area Ex Amga è stata approvata lunedì scorso dalla giunta.

Tutti gli aggiornamenti su L'area verde dell'ex Scandali diventerà...

Discussioni sull' argomento Parcheggi al posto del verde, i bambini della scuola Maggini: Ridateci il boschetto; Campo largo Sicilia; Schifani si dimetta dopo lo scandalo Iacolino; Nuovo scandalo nella sanità, le opposizioni si ricompattano: Schifani stacchi la spina; Pilastro, polemica senza fine. Lepore: Il vero scandalo è il Cpr. Ma nessuno ha detto niente.

L'area verde dell'ex Scandali diventerà un parcheggio, protestano i genitori degli alunni delle MagginiNel boschetto dove per anni hanno giocato i bambini delle scuole elementari sorgerà uno spazio per la sosta delle auto utile per chi usufruirà della nuova struttura ricettiva in procinto di essere cos ... anconatoday.it

Degno simbolo della vostra storia malfamata, costruita tra scandali e vergogne rimaste sempre impunite… #Bastoni facebook

Degno simbolo della vostra storia malfamata, costruita tra scandali e vergogne rimaste sempre impunite… #Bastoni x.com