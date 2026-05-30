Achik ha scritto un messaggio rivolto alla Curva Sud, ringraziandoli e salutandoli. Nonostante abbia un contratto fino al 2027, non è assicurata la sua permanenza nella squadra.

? Domande chiave Cosa ha scritto Achik nel suo messaggio per la Curva Sud?. Perché il contratto fino al 2027 non garantisce la sua permanenza?. Come influirà la sua possibile partenza sulla rosa per la Serie C?. Chi dovrà gestire il delicato equilibrio tra mercato e legame emotivo?.? In Breve Contratto del calciatore vincolato alla società salernitana fino al 2027.. Club deve pianificare il mercato per la prossima stagione di Serie C.. Il giocatore ha ringraziato lo staff tecnico e la Curva Sud.. Programmazione sportiva focalizzata sul campionato 202627 dopo il saluto del marocchino.. Ismail Achik lancia un messaggio di addio alla Salernitana: il futuro dell’esterno marocchino è aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Achik alla Salernitana: il commovente addio dell’MVP ai tifosi

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