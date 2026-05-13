PLAY OFF Salernitana-Casertana 1-1 Heinz non basta ai Falchetti | Achik regala il passaggio del turno ai granata

Nella partita dei playoff tra Salernitana e Casertana, il risultato finale è stato di 1-1. La sfida si è svolta allo stadio Arechi, che era pieno di tifosi. La Casertana ha aperto le marcature, ma la Salernitana ha pareggiato con un gol di Achik. La rete di Heinz non è stata sufficiente per i Falchetti, che sono stati eliminati, mentre i granata sono passati al turno successivo.

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Tempo di lettura: 2 minuti Avanti con il minimo sforzo per la Salernitana che pareggia 1-1 contro la Casertana in un Arechi stracolmo ed avanza al secondo turno dei play off relativi alla Fase Nazionale. Cosmi conferma lo stesso undici del Pinto mentre sul versante opposto Coppitelli deve fare a meno dello squalificato Bentivegna. Consapevole di poter anche perdere con un gol di scarto dopo il 2-3 dell’andata, la Salernitana parte al piccolo trotto e nel primo tempo sono dei Falchetti (Kallon, Proia e Llano) le occasioni più pericolose. Nella ripresa i granata cambiano registro approcciando la gara con un piglio diverso e sfiorano il vantaggio con Tascone e Ferrari.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana-Casertana 1-1, Heinz non basta ai Falchetti: Achik regala il passaggio del turno ai granata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Play Off, Casertana-Crotone 1-1: Rocchi regala il passaggio del turno ai FalchettiTempo di lettura: 2 minutiBasta l’1-1 alla Casertana per guadagnare il passaggio al turno successivo dei play off in virtù della migliore posizione... Crotone-Salernitana, Achik regala tre punti d’oro ai granataTempo di lettura: 2 minutiAllo Scida la Salernitana supera il Crotone e torna al terzo posto in classifica. Temi più discussi: Playoff Serie C 2025/26, primo turno nazionale: Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana gol highlights Playoff; Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana 2-3 in andata ottavi playoff, granata erano avanti 0-3. Febbre playoff all’Arechi: in 20mila per spingere la Salernitana contro la Casertana positanonews.it/2026/05/febbre… #Salernitana #Casertana #Playoff #SerieB #LegaPro x.com La Casertana sfiora l'impresa: finisce 1-1 all'Arechi e i falchetti salutano i playoffLa rete di Heinz al 77' fa tremare la Salernitana che prima si salva grazie a Donnarumma che devia sul palo il tiro di Butic e poi trova il pari in pieno recupero con Achik ... casertanews.it Playoff Serie C, anche la Salernitana al turno successivo. Il risultato di parità affossa la CasertanaSmaltite le fatiche della domenica, è tornata in campo Serie C, con le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff: dieci formazioni si stanno dando battaglia per staccare il pass ... tuttomercatoweb.com