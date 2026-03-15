Crotone-Salernitana Achik regala tre punti d’oro ai granata

Nella partita tra Crotone e Salernitana, Achik ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla squadra ospite di conquistare i tre punti. La gara si è conclusa con la vittoria della Salernitana, che ora occupa il terzo posto in classifica, mentre il Crotone ha cercato di reagire senza successo. La partita si è giocata allo stadio Scida.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo Scida la Salernitana supera il Crotone e torna al terzo posto in classifica. All’ 11’ occasione per i padroni di casa con Piovanello che calcia alto da buona posizione. Al 30’ ci provano i granata con un diagonale di Achik che termina di poco a lato. Al 36’ tentativo di Piovanello, palla alta. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 3’ della ripresa granata in vantaggio: filtrante di Gyabuaa per Achik che, tutto solo davanti al portiere avversario, non sbaglia. Al 20’ conclusione di Energe che sfiora il palo. Finisce 0-1 e i granata conquistano la seconda vittoria consecutiva. Tabellino Crotone-Salernitana 0-1 Reti: 3’ st Achik. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crotone-Salernitana, Achik regala tre punti d’oro ai granata Articoli correlati Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudiSalernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi... Leggi anche: Casertana-Salernitana, Butic regala i tre punti ai Falchetti: primo ko per Cosmi Una raccolta di contenuti su Crotone Salernitana Achik regala tre... Argomenti discussi: Crotone-Salernitana, le probabili formazioni. La Salernitana supera di misura il Crotone: Achik regala il terzo postoScelte obbligate in difesa per Cosmi, che opta per il 4-3-2-1 e piazza davanti a Donnarumma il quartetto composto da Villa, Matino, Berra e Cabianca; in mediana torna titolare Carriero, affiancato da ... infocilento.it Lega Pro 32esima giornata girone C il Crotone perde la sfida per il quarto posto contro la Salernitana. Gol partita di Achik ad inizio ripresaCrotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (Guerra), Gallo (Musso), Vinicius, Sandri (Meli), Piovanello (Energe), Gomez, Zunno (Maggio). All. Longo Salernitana (4-3-2-1): ... laprimapagina.it