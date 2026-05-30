ACF Arezzo concluso il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giacomo Rossi
L'ACF Arezzo ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giacomo Rossi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivi o future strategie. La società non ha fornito informazioni su eventuali sostituti o cambiamenti nel settore sportivo. La notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva.
Arezzo, 30 maggio 2026 – ACF Arezzo comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con i l Direttore Sportivo Giacomo Rossi. A Giacomo Rossi la società rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro professionale. Si comunica inoltre che la società ha affidato ad Alessandro Bacci gli incarichi di Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile della Segreteria della società. Entrato a far parte della famiglia amaranto all’inizio della stagione, Bacci ha già ricoperto i ruoli di Team Manager della Prima Squadra e Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. La società augura ad Alessandro Bacci buon lavoro per il nuovo incarico all’interno dell’organigramma amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Il campionato si conclude con una vittoria. L'ACF Arezzo in rimonta porta a casa 3 puntiL'ultima partita della stagione 2025/26 si è disputata nella capitale tra Res Roma e ACF Arezzo.
Leggi anche: I complimenti dell’ACF Arezzo alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie B