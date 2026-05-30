L'ACF Arezzo ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giacomo Rossi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivi o future strategie. La società non ha fornito informazioni su eventuali sostituti o cambiamenti nel settore sportivo. La notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva.

Arezzo, 30 maggio 2026 – ACF Arezzo comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con i l Direttore Sportivo Giacomo Rossi. A Giacomo Rossi la società rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro professionale. Si comunica inoltre che la società ha affidato ad Alessandro Bacci gli incarichi di Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile della Segreteria della società. Entrato a far parte della famiglia amaranto all’inizio della stagione, Bacci ha già ricoperto i ruoli di Team Manager della Prima Squadra e Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. La società augura ad Alessandro Bacci buon lavoro per il nuovo incarico all’interno dell’organigramma amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ACF Arezzo, concluso il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giacomo Rossi

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