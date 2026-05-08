Violenza su minorenni alla festa patronale nel Brindisino | a processo 76enne barese

Al tribunale di Brindisi si svolge il processo a carico di un uomo di 76 anni, residente a Cassano delle Murge, accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata su due minorenni durante una festa patronale nel Brindisino. L’uomo è stato chiamato a rispondere delle accuse e il procedimento giudiziario è in corso. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante un evento pubblico in cui erano presenti numerosi partecipanti.

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Prosegue davanti ai giudici del tribunale di Brindisi il processo a carico di un uomo residente a Cassano delle Murge, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni. I fatti risalgono all'estate del 2025, durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine a Mesagne, e hanno.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Banditi rapinano autotrasportatore nel Barese, il camion viene ritrovato nel BrindisinoLa ricostruzione: malviventi a volto coperto hanno puntato la pistola e tramortito il malcapitato. Tir rapinato nel Barese e ritrovato nel Brindisino: recuperata parte della refurtivaÈ stata recuperata parte della refurtiva della rapina perpetrata l'1 aprile 2026 ai danni di un autotrasportatore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Depositata la sentenza della Corte costituzionale in tema di atti sessuali con minorenni (riconosciuti di minore gravità) e sospensione dell’esecuzione della pena; Abusi su minori: violenza normalizzata, serve una comunità educante; Violenza su minorenni alla festa patronale nel Brindisino: a processo 76enne barese; Violenza di genere attraverso i dati su femminicidi e accessi ai PS. Violenza sessuale su minori, maestro di taekwondo condannato a 4 anniUn insegnante di Taekwondo di 42 anni è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione dal Tribunale di Rimini: era accusato di violenza sessuale aggravata su quattro allieve minorenni. La Procura ... rainews.it Violenza sessuale su minori non accompagnati, chiesti 12 anni per venditore ambulanteL’inchiesta nasce grazie alla denuncia di un avvocato agrigentino, operatore della struttura che ospita minori stranieri non accompagnati ... grandangoloagrigento.it Clan Vallelunga-Turrà: tra radicamento e violenza nella ‘ndrangheta calabrese https://www.calabrianews24.com/news/530020994566/clan-vallelunga-turra-tra-radicamento-e-violenza-nella-ndrangheta-calabreseutm_source=facebook&utm_medium=social - facebook.com facebook Alghero, maestro di ballo accusato di violenza sessuale su una 14enne: chiesti 10 anni di carcere x.com