L’Inter ha concluso un accordo da 42 milioni di euro per un nuovo acquisto, segnando il primo colpo di mercato della stagione. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di valutazioni e negoziati. L’operazione riguarda un giocatore che entrerà a far parte della rosa nerazzurra, senza ulteriori dettagli su nome o ruolo. La società ha deciso di agire rapidamente per rafforzare la squadra in vista delle competizioni a venire.

di Bruno De Santis L’ Inter ha deciso di muoversi in anticipo. Dopo settimane di valutazioni e contatti, i nerazzurri sembrano aver individuato uno dei primi rinforzi per la nuova stagione, un’operazione che conferma la volontà del club di investire su profili giovani ma già pronti per il grande salto. La difesa resta uno dei reparti sotto osservazione. Non perché manchino certezze, ma perché il ciclo iniziato qualche anno fa sta inevitabilmente entrando in una fase diversa. Alcuni leader sono al passo d’addio e serviranno forze fresche per rimpiazzarle. Per questo motivo l’attenzione si è concentrata su Oumar Solet. Il centrale francese, protagonista di una stagione molto positiva in Serie A, ha attirato l’interesse di numerose società europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Accordo con l’Inter, affare da 42 milioni: primo colpo nerazzurro

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