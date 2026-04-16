Il Barcellona ha avviato una trattativa per acquistare il difensore dell’Inter, offrendosi di pagare circa 70 milioni di euro. La proposta ha provocato un terremoto nelle strutture nerazzurre, dove Bastoni era considerato un punto fermo della difesa. Le trattative sono iniziate in Spagna, ma coinvolgono anche il club italiano, che valuta l’eventuale cessione come parte di una strategia di bilancio.

Il blitz è partito da Barcellona, ma il terremoto scuote le mura di Appiano Gentile. Alessandro Bastoni non è più solo il pilastro della difesa dell’ Inter: è diventato l’asset sacrificale sull’altare di un bilancio che non ammette sentimentalismi. Mentre i nerazzurri preparano la sfida di campionato, il tecnico deve gestire un caso che va ben oltre la scelta tecnica: il difensore azzurro è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a scardinare la resistenza milanese con un’offerta che mette a nudo le necessità economiche della proprietà. L’Inter ha fissato il prezzo della libertà: 70 milioni di euro. Una cifra che non è un semplice valore di mercato, ma il passaporto per una rivoluzione obbligata.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Bastoni, l’addio è un affare di Stato: il Barcellona tenta il colpo da 70 milioni

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