Muharemovic non basta colpo Inter | è un affare da 50 milioni

L'Inter sta lavorando per rafforzare il reparto difensivo nel prossimo mercato estivo. Oltre all'acquisto di Muharemovic, il club ha in programma un investimento di circa 50 milioni di euro per un altro giocatore che possa contribuire a rendere la linea arretrata ancora più solida. La strategia mira a migliorare la qualità della rosa e a prepararsi per la prossima stagione.

di Bruno De Santis Non soltanto Muharemovic per la difesa dell’Inter: per il prossimo anno Marotta ha in mente un colpo da 50 milioni di euro Una difesa insuperabile. L’ Inter ha intenzione di sfruttare il ricambio generazionale previsto in estate, per mettere su delle mura invalicabili davanti al nuovo portiere. Marotta e Ausilio lavorano a rinforzare un reparto che sarà rivoluzionato. Via Sommer, Acerbi e Darmian, in bilico de Vrij, Bastoni in orbita Barcellona: le partenze potrebbero essere tante ed ad ognuna dovrà corrispondere un arrivo. Qualcosa già si sta muovendo con l’accordo con Muharemovic che deve essere tradotto in intesa anche con il Sassuolo.🔗 Leggi su Internews24.com

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