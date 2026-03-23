Rissa tra 20 giovani a Caivano | ragazzo in prognosi riservata per le botte altri due accoltellati

I carabinieri hanno individuato e fermato il giovane che ha sferrato le coltellate: si tratta di un 22enne. Indagini in corso per identificare gli altri partecipanti alla violenta rissa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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