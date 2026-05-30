Accadde oggi | 30 maggio bruciata al rogo Giovanna d’Arco

Notizia in breve

Il 30 maggio, nel 1431, Giovanna d’Arco fu bruciata al rogo a Reims. Aveva 19 anni quando fu condannata e uccisa per eresia, dopo essere stata catturata e processata. La sua condanna venne eseguita pubblicamente e il suo corpo bruciato. La vicenda si svolse nell’ambito di un processo religioso e politico. La sua morte avvenne in un contesto di conflitto tra la Francia e l’Inghilterra durante la guerra dei Cent’anni.