Accadde oggi | 30 maggio bruciata al rogo Giovanna d’Arco

Da fremondoweb.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 30 maggio, nel 1431, Giovanna d’Arco fu bruciata al rogo a Reims. Aveva 19 anni quando fu condannata e uccisa per eresia, dopo essere stata catturata e processata. La sua condanna venne eseguita pubblicamente e il suo corpo bruciato. La vicenda si svolse nell’ambito di un processo religioso e politico. La sua morte avvenne in un contesto di conflitto tra la Francia e l’Inghilterra durante la guerra dei Cent’anni.

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La tredicenne di Domremy Jean d’Arc cominciò a sentire voci celestiali, spesso accompagnate da un bagliore e dalla visione dell’Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita, ma ben presto divenne una figura centrale nelle armate francesi: indossava sempre vestiti da uomo, per poter cavalcare, ma anche per poter proteggere la sua femminilità e la sua verginità. Era vestita da soldato, impugnava una spada e un bianco stendardo con raffigurato Dio benedicente, il fiordaliso francese e ai lati gli arcangeli Michele e Gabriele.Quando a Reims il Delfino venne incoronato re di Francia, si mostrò molto geloso della popolarità della giovane Giovanna, stipulando così una tregua con gli Inglesi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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