Accadde oggi | 30 maggio bruciata al rogo Giovanna d’Arco
Il 30 maggio, nel 1431, Giovanna d’Arco fu bruciata al rogo a Reims. Aveva 19 anni quando fu condannata e uccisa per eresia, dopo essere stata catturata e processata. La sua condanna venne eseguita pubblicamente e il suo corpo bruciato. La vicenda si svolse nell’ambito di un processo religioso e politico. La sua morte avvenne in un contesto di conflitto tra la Francia e l’Inghilterra durante la guerra dei Cent’anni.
La tredicenne di Domremy Jean d’Arc cominciò a sentire voci celestiali, spesso accompagnate da un bagliore e dalla visione dell’Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita, ma ben presto divenne una figura centrale nelle armate francesi: indossava sempre vestiti da uomo, per poter cavalcare, ma anche per poter proteggere la sua femminilità e la sua verginità. Era vestita da soldato, impugnava una spada e un bianco stendardo con raffigurato Dio benedicente, il fiordaliso francese e ai lati gli arcangeli Michele e Gabriele.Quando a Reims il Delfino venne incoronato re di Francia, si mostrò molto geloso della popolarità della giovane Giovanna, stipulando così una tregua con gli Inglesi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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Oggi 30 maggio, Santa Giovanna d’Arco: la guerriera infiammata dell’amore di DioIl 30 maggio si ricorda Santa Giovanna d’Arco, figura storica nota per aver guidato le truppe durante la guerra dei Cent’anni.
La storia è questa, il processo a Giovanna D’ArcoDopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli, una produzione teatrale presenta una versione moderna del processo a Giovanna d’Arco.
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#29maggio #AccaddeOggi Nel 1265 nasceva Dante Alighieri, il Sommo poeta, considerato padre della lingua italiana. La sua fama è indissolubilmente legata alla Divina Commedia, capolavoro della letteratura mondiale e testo di studio nelle scuole. x.com
Accadde oggi Il 22 maggio 1726, moriva a Varese Bernardino Castelli. Bernardino Castelli (Velate, 30 marzo 1646 – Varese, 22 maggio 1725), scultore e intagliatore italiano, fu battezzato con il nome del padre il 30 marzo, morto poco prima della sua nascita. facebook