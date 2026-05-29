Il 30 maggio si ricorda Santa Giovanna d’Arco, figura storica nota per aver guidato le truppe durante la guerra dei Cent’anni. A 17 anni, affermò di aver ricevuto vocazioni celesti che le ordinavano di liberare il suo paese. Venne catturata, processata per eresia e condannata al rogo. Morì nel 1431, a 19 anni, ma fu beatificata e canonizzata nel tempo. La sua figura è associata a una fede forte e a un ruolo di leadership militare.

Chiamata da voci celesti a compiere un’impresa impossibile: la storia di Santa Giovanna d’Arco, la guerriera mossa da una fede incrollabile. Nacque il 6 gennaio 1412 a Domremy, nel nordest della Francia da una famiglia di poveri contadini. Era analfabeta, e fin da giovanissima avverte la voce di Dio sotto forma di locuzioni interiori. Per seguire queste voci volle lasciare la casa paterna per andare a combattere per liberare la patria dall’invasione degli inglesi. Si sentiva chiamata ad un grande progetto, ad una missione che voleva a tutti i costi portare a termine. La situazione politica e sociale del suo Paese le stava molto a cuore e con essa il desiderio di porre sul trono Carlo VII come re di Francia per il bene dei francesi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 30 maggio, Santa Giovanna d’Arco: la guerriera infiammata dell’amore di Dio

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Santa Giovanna d'Arco - Preghiera - maggio 30

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