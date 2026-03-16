La storia è questa il processo a Giovanna D’Arco

Dopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli, una produzione teatrale presenta una versione moderna del processo a Giovanna d’Arco. Lo spettacolo viene ora rappresentato al Teatro della Cometa, portando in scena i fatti relativi al procedimento giudiziario contro la figura storica. La pièce si concentra sugli avvenimenti e sui protagonisti di quella vicenda giudiziaria.

Dopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli, arriva al Teatro della Cometa una rilettura contemporanea del processo a Giovanna d’Arco. Figura simbolo della cultura francese, Giovanna è qui sola di fronte all’accusa, accompagnata dalla voce di un cronista e dalle presenze ambigue dei santi. ll suo corpo, prima celebrato e poi condannato, diventa il luogo in cui si manifesta la violenza del potere politico e religioso. Uno spettacolo che interroga il rapporto tra individuo e autorità, tra mito, storia e sconfitta.La storia è questa. Il processo di Giovanna D’Arco di Teresa Cremisi e Chiara... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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La storia è questa. Il processo di Giovanna D’Arco - Trailer

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