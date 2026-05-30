Abusi nelle scuole | arrestati due docenti tra Milano e Brindisi

Due insegnanti sono stati arrestati tra Milano e Brindisi con l’accusa di aver commesso abusi sui minori in aula. Le indagini hanno utilizzato filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato comportamenti inappropriati dei docenti nei confronti degli studenti. Le registrazioni sono state fondamentali per le accuse e l’arresto degli insegnanti. Le autorità stanno continuando le verifiche per accertare eventuali altri episodi e coinvolgimenti.

? Domande chiave Come hanno fatto i docenti a nascondere gli abusi in aula?. Cosa hanno rivelato i filmati delle telecamere di sorveglianza?. Perché la scuola di Brindisi non ha fermato il docente prima?. Quali prove digitali stanno cercando i periti sui telefoni degli indagati?.? In Breve Indagini dei Carabinieri durate circa un mese tramite prove video e audio.. Docente di 61 anni a Brindisi già sanzionato mesi fa per motivi analoghi.. Analisi forense su cellulari e dispositivi informatici del docente di Brindisi in corso.. Vittime di età inferiore ai dieci anni hanno riferito i fatti ai genitori.. Due insegnanti arrestati a Milano e Brindisi per violenza sessuale su minori: le prove video confermano gli abusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Washington Elementary School Teacher Arrested for Allegedly Touching Student in Her Classroom

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