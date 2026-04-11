Violenza giovanile a Thiene tre arrestati tra cui due minorenni | usavano passamontagna e coltello per rapinare i coetanei e compiere abusi

Nella notte a Thiene, le forze dell'ordine hanno fermato tre giovani, due dei quali minorenni, coinvolti in una serie di rapine e aggressioni ai danni di coetanei. Gli arrestati sono stati trovati con passamontagna e coltelli, mentre commettevano le violenze. Le indagini hanno portato all’identificazione del gruppo, che proveniva anche da altre zone vicentine. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Una serie di aggressioni ha scosso la nottata del comune vicentino. Le forze dell'ordine hanno interrotto le azioni di un gruppo composto da tre ragazzi, provenienti anche da Schio e Isola Vicentina. I militari dell'Arma, come riporta un lancio dell'agenzia Ansa, sono intervenuti tempestivamente grazie a una chiamata di emergenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tre minorenni della 'Banda del Monte' arrestati a Sassari, rapine cruente a passanti e coetaneiTre minorenni sono stati raggiunti da una misura cautelare per rapina aggravata e lesioni personali a seguito di una serie di aggressioni avvenute... Milano, quattro minorenni minacciano col coltello un 16enne per rapinarlo: due arrestati e due denunciatiMilano, 3 febbraio 2026 – Avevano preso di mira un 16enne, a cui volevano rubare la sigaretta elettronica sotto la minaccia del coltello.