Andrea Abodi ha commentato il possibile arrivo di Guardiola come nuovo allenatore della nazionale. Ha detto che non si tratta di un sogno impossibile e ha sottolineato come ci sia molta Italia nella vita del tecnico. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista a Sky Tg24, senza ulteriori dettagli sul futuro della guida tecnica della squadra.

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, Andrea Abodi ha parlato del futuro della Nazionale. Non è mancato un accenno alla suggestione Guardiola ct. Le parole di Abodi. Abodi e Gravina – foto Matteo GribaudiImage Sport “ Non è accettabile che, per la terza volta, non saremo ai mondiali. E che, dopo due volte in cui ci siamo ritrovati a giocarci tutto in un playoff, la nostra avversaria dimostri di avere più voglia, di aver avuto un approccio diverso. Mi auguro che questo determini uno choc della coscienza. Stiamo entrando in una sorta di sortilegio: non si è perso il talento, si è solo addormentato e lo stiamo trascurando”. E ancora: “La priorità devono essere i giovani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Guardiola ct? Non è un sogno impossibile, c’è tanta Italia nella sua vita”

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