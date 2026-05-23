Ufficiale l’addio al club inglese che gli intitola subito la nuova tribuna Guardiola lascia il City | l’Italia lo sogna come ct

Il club inglese ha annunciato ufficialmente l'addio dell’allenatore, che sarà ricordato con la nuova tribuna intitolata a lui. Dopo aver perso la possibilità di vincere la settima Premier League, i tifosi hanno rivolto appelli affinché rimanga, nonostante il suo addio. L’allenatore lascia il Manchester City e viene accostato all’Italia come possibile nuovo commissario tecnico.

Appena svanita la possibilità di conquistare a Manchester la sua settima Premier League, martedì sera, i tifosi del City – afflitti, ma invariabilmente innamorati di lui – hanno iniziato a implorarlo: "Resta con noi". Basta questo a raccontare cosa sia stato Pep Guardiola per gli ‘Sky Blues’, anche al di là dei 20 trofei vinti dall’allenatore più carismatico del pianeta con il club inglese in dieci stagioni. Ma il destino prende strade tutte sue, i cicli per definizione finiscono e ora è ufficiale: il tecnico catalano lascia il City. "Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado – dichiara Pep in una nota pensata e scritta col cuore spalancato –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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