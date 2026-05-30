Abbraccio da leggende | l’incontro tra Maldini e Zanetti a Budapest

Maldini e Zanetti, ex capitani di Milan e Inter, sono stati visti insieme alla Puskas Arena di Budapest durante la finale di Champions League. I due sono stati fotografati mentre si abbracciavano, in un incontro tra leggende del calcio. La presenza di entrambe le figure ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti all’evento. Non sono stati annunciati altri dettagli sull’incontro o su eventuali conversazioni tra i due ex calciatori.

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