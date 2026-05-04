Davide Lucchelli, batterista di una band trevigiana, è scomparso durante una trasferta a Budapest, dove la band si stava esibendo in concerto. La prima trasferta all’estero del tour aveva suscitato entusiasmo tra i membri del gruppo e gli amici. Tra le ipotesi investigative, si prende in considerazione anche la possibilità di un incontro pericoloso avvenuto durante la serata. La scomparsa ha suscitato grande attenzione da parte delle autorità locali.

PADOVA - Era la prima trasferta all’estero del tour. Attesissima dal gruppo di amici, amanti della musica. Ma qualcosa è andato per il verso sbagliato, ed ora si sta facendo l’impossibile per restituire sano e salvo alla famiglia il batterista della band. C’è grande apprensione in città per le sorti di Davide Lucchelli, 24 anni, musicista del gruppo trevigiano “Oggetto sconosciuto”, specializzato nel genere punk rock. L’APPELLO Il gruppo era a Budapest per una serata. Ma gli amici, attorno alle 20.30 del primo maggio, non hanno più trovato Davide. “L’ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio di Mester utca 30-32, a Budapest. Era vestito con un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera”, l’appello pubblicato sulla pagina Facebook della formazione artistica.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso

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