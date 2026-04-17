Zanetti e le leggende di Inter e Real Madrid | sfida per beneficenza

A Madrid si è svolta la presentazione del Corazón Classic Match, un evento di beneficenza che si terrà sabato 13 giugno 2026 allo stadio Santiago Bernabéu. Alla conferenza stampa hanno partecipato il dirigente dell’Inter e il presidente del Real Madrid, annunciando la partita tra le leggende delle due squadre. La sfida è prevista per le 12:00 e raccoglierà fondi per cause sociali.

Giuseppe Marotta e Florentino Pérez hanno presentato a Madrid il Corazón Classic Match, l’incontro di beneficenza che vedrà le leggende dell’Inter e del Real Madrid sfidarsi sabato 13 giugno 2026 alle ore 12:00 presso lo stadio Santiago Bernabéu. L’iniziativa mira a sostenere i progetti della Fundación Real Madrid attraverso il talento di campioni del passato. Il vertice tra Madrid e Milano per la causa sociale. La conferenza stampa tenutasi nel cuore della capitale spagnola ha protagonisti i vertici dei due club. Da un lato Giuseppe Marotta, rappresentante dell’Inter, dall’altro Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, insieme a Emilio Butragueño.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanetti e le leggende di Inter e Real Madrid: sfida per beneficenza Notizie correlate Real Madrid-Atletico Madrid (domenica 22 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra le due anime della cittàIl sabato notte di Liga si chiuderà col botto: Real Madrid–Atletico Madrid è una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni. Real Madrid-Atletico Madrid (domenica 22 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida tra le due anime della cittàIl sabato notte di Liga si chiuderà col botto: Real Madrid–Atletico Madrid è una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inter ospite del Real Madrid per il Corazon Classic Match 2026: amichevole in programma! Perez a Marotta: Il Bernabeu è casa vostra!; Da Ronaldo, Maicon e Zanetti a Lautaro, Barella e Dumfries: svelata la prossima maglia dell'Inter in un video. Inter e Real Madrid, leggende a confronto: il presidente Perez fa rivivere ricordi indelebiliIl presidente Peraz, alla presentazione dell'evento Corazon Classic Match, si è lasciato andare a un ricordo indelebile per i nerazzurri! spaziointer.it Marotta a Madrid per la presentazione del Corazón Classic Match: con lui, Zanetti, Toldo e CambiassoLa 13esima edizione dell’incontro tra le leggende di Real Madrid e Inter andrà in scena al Bernabeu sabato 13 giugno ... msn.com "Non soffio sul fumo", De Rossi tra Roma e futuro Genoa: "Nessun pensiero di Real Madrid" - facebook.com facebook Corazón Classic Match, 13 giugno 2026 Real Madrid Leyendas Inter Legends Santiago Bernabéu Il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e il presidente del Real Madrid Florentino Pérez hanno presentato ufficialmente il match di ben x.com