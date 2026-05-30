Abbiategrasso occupa illegalmente un appartamento Sap | denunciata una 39enne
Una donna di 39 anni è stata denunciata a Abbiategrasso per aver occupato illegalmente un appartamento. La polizia ha scoperto l’occupazione durante un controllo e ha proceduto con la denuncia. L’appartamento, di proprietà di un ente pubblico, era stato preso senza autorizzazione. L’operazione si è conclusa con il ritiro delle chiavi e la segnalazione all’autorità giudiziaria. La donna è accusata di invasione di edifici.
Abbiategrasso (Milano), 30 maggio 2026 – Ancora un’ occupazione abusiva, ma questa volta l’intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione di illegalità proseguisse oltre: una donna di 39 anni, residente nella provincia di Pavia, è stata denunciata per invasione di edifici in occasione di una serie di controlli portati a termine dai militari negli ultimi giorni. Dopo una tempestiva segnalazione pervenuta alle forze dell’ordine da parte di alcuni residenti, infatti, i militari sono intervenuti all’interno di un condominio di edilizia residenziale pubblica, sorprendendo la donna all'interno di un appartamento. In quest’abitazione la donna si era introdotta senza alcun diritto e dopo averne scassinato la porta d'ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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