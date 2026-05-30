Abbiategrasso occupa illegalmente un appartamento Sap | denunciata una 39enne

Notizia in breve

Una donna di 39 anni è stata denunciata a Abbiategrasso per aver occupato illegalmente un appartamento. La polizia ha scoperto l’occupazione durante un controllo e ha proceduto con la denuncia. L’appartamento, di proprietà di un ente pubblico, era stato preso senza autorizzazione. L’operazione si è conclusa con il ritiro delle chiavi e la segnalazione all’autorità giudiziaria. La donna è accusata di invasione di edifici.