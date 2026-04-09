Orta di Atella la Polizia Provinciale sequestra oltre 200 volatili detenuti illegalmente | denunciata una donna

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno eseguito un intervento nel comune di Orta di Atella, sequestrando più di 200 uccelli mantenuti senza autorizzazioni. L’operazione si è svolta in una abitazione privata, dove sono stati trovati i volatili illegalmente detenuti. Una donna è stata denunciata a seguito del controllo effettuato dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di oltre 200 volatili detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata. L’intervento, rientrante nelle attività di contrasto alle illegalità ambientali e di tutela della fauna selvatica, disposte su indirizzo del presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, è stato eseguito a seguito di una mirata attività di monitoraggio. L’operazione, coordinata dal comandante della Polizia Provinciale Biagio Chiariello e svolta con il supporto delle guardie zoofile venatorie della LIPU Campania, coordinate da Giuseppe Salzano, ha interessato una donna del posto, risultata incapace di giustificare la detenzione di numerosi esemplari, tra cui specie protette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orta di Atella, la Polizia Provinciale sequestra oltre 200 volatili detenuti illegalmente: denunciata una donna Orta di Atella: 67enne, rapina la convivente e droga in casa, trovataOrta di Atella, 67enne arrestato per rapina e violenza domestica: scoperto anche un laboratorio di droga Un uomo di 67 anni, originario della... Leggi anche: Orta di Atella, picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine: arrestato 34enne Temi più discussi: Orta di Atella, dove convivono tifoserie di Napoli e Milan; Estorsione ai danni dell'ex sindaco di Orta di Atella: chiuse indagini su cronista; Chiuse le indagini per giornalista: rischia il processo per estorsione ai danni dell'ex sindaco; Cesa. Presunta estorsione ai danni di Brancaccio. Concluse le indagini a carico di Mario De Michele. Orta di Atella, chiuse le indagini sul cronista De Michele per estorsione all'ex sindaco BrancaccioLa Procura di Napoli Nord ha notificato l'avviso di conclusione indagini al giornalista: era accusato di aver estorto trentaquattromila euro in nove anni ... napoli.repubblica.it Elezioni Orta di Atella, candidato sindaco Damiano si ritira: atti vandalici contro la sua casaL’imprenditore Domenico Damiano ha ritirato la sua candidatura a sindaco di Orta di Atella, nella provincia di Caserta, dopo alcune intimidazioni ricevute: il citofono della sua abitazione è stato ... fanpage.it Il maestro della carne centro carni orta di atella via Alessandro CANONICO lampitelli casapozzano x info e prenotazione 3661341536 - facebook.com facebook