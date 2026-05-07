Occupa un appartamento dell' Ater entrando da una finestra e quello adiacente con un buco nel muro sequestrati

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, la polizia locale ha effettuato un intervento nelle abitazioni popolari dell'Ater situate in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle a Pescara. Durante l’operazione, sono stati sequestrati due appartamenti: uno occupato entrando da una finestra e l’altro con un buco nel muro. La polizia ha eseguito il provvedimento di sequestro nelle due unità abitative.

La polizia locale ha eseguito, nella mattinata di giovedì 7 maggio, un provvedimento di sequestro nelle case popolari dell'Ater in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle a Pescara.A disporlo il Gip (giudice per le indagini preliminari, ndr), a seguito della richiesta formulata dalla.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestatiEseguiti due arresti dalla Squadra mobile di Asti che ha portato alla luce un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro cittadino. Asti, buco nel muro in gioielleria per un colpo da mezzo milione di euroUn altro colpo - quasi - degno della banda del buco, quello con il quale due malviventi hanno svaligiato una gioielleria di Asti, portando a casa un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sequestro polizia locale appartamenti Ater occupati abusivamente via Caduti per Servizio; Sfratti più veloci e occupazioni abusive: cosa cambia con il nuovo disegno di legge?; Una casa per chi viaggia: spazio aperto e memoria in movimento; Sfratti veloci per chi occupa o non paga l’affitto: le nuove norme libereranno davvero le case in 15 giorni?. Occupa un appartamento dell'Ater entrando da una finestra e quello adiacente con un buco nel muro, sequestratiGli agenti della polizia locale di Pescara sono intervenuti nel quartiere Fontanelle, in via Caduti per Servizio, per eseguire il sequestro di due alloggi di edilizia residenziale pubblica ... ilpescara.it Jesi, occupa un appartamento: preso dai carabinieri con la refurtivaSi tratta di un 19enne nordafricano già noto alle forze dell'ordine. Si era introdotto in una casa disabitata in centro storico dove aveva realizzato anche un giaciglio. Jesi (Ancona), 24 ottobre 2025 ... ilrestodelcarlino.it Dai furbetti della fila a chi occupa i sedili: una nuova indagine globale svela le abitudini in aeroporto che irritano di più i passeggeri, a che ora arriviamo davvero e che stile d’imbarco preferiamo. https://l.euronews.com/74sy - facebook.com facebook