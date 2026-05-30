Un incidente sulla A21 ha causato la morte di Nando Curzio, portando a un presidio di protesta ad Alessandria. Le autorità hanno riferito che le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e che il traffico sulla carreggiata coinvolta è stato rallentato, contribuendo alla congestione. Le carenze organizzative segnalate riguardano la gestione del traffico e la mancanza di misure di sicurezza adeguate in quella zona.

? Punti chiave Come si sono verificate le dinamiche tra il traffico e l'intervento?. Quali carenze organizzative hanno permesso questo tragico incidente sulla A21?. Perché i sindacati chiedono misure che vadano oltre la burocrazia?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità sulla gestione del rischio stradale?.? In Breve Presidio sindacale fissato alle ore 11:30 presso il casello di Alessandria Ovest.. Sindacati chiedono investimenti in formazione e revisione procedure per manutenzione e emergenza stradale.. Criticità evidenziate per gli ausiliari che operano in zone ad alta densità di traffico.. Indagini in corso per verificare carenze organizzative o tecniche nel punto dell'incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A21, presidio ad Alessandria: lutto e protesta per Nando Curzio

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