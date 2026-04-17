Comitato Remigrazione e Riconquista in piazza a Chiavari presidio di protesta

Sabato 18 aprile 2026, in piazza Matteotti a Chiavari, si è svolto un presidio di protesta alle ore 15. L’evento è stato promosso dall’Anpi e da alcuni partiti dell’opposizione in parlamento, in risposta a un’iniziativa del Comitato Remigrazione e Riconquista. Tra le sigle coinvolte nel comitato figurano anche Casapound, organizzazione considerata di ispirazione neofascista, e Veneto. La manifestazione ha attirato diverse persone e si è svolta senza incidenti.

Presidio sabato 18 aprile 2026 in piazza Matteotti a Chiavari dalle ore 15, promosso da Anpi e dai partiti all'opposizione in parlamento, in risposta a un'iniziativa del Comitato Remigrazione e Riconquista (animato tra le altre sigle da Casapound, organizzazione apertamente neofascista, e Veneto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chiavari, il Comitato Remigrazione e Riconquista oltre le polemiche: “Saremo in piazza” Presidio sulle note di “Bella Ciao”: si alza la tensione alla vigilia di “Remigrazione e Riconquista”Si scaldano gli animi già alla vigilia dell'iniziativa annunciata da “Remigrazione e Riconquista”, per la quale domani 7 marzo alle 15 a Prato sono... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lamezia, gazebo informativo e raccolta firme su proposta di legge popolare del Comitato Remigrazione e Riconquista; A Lodi la serata di estrema destra sulla remigrazione e l’affollata protesta della sinistra in piazza Vittoria; Remigrazione, la raccolta firme del comitato per la proposta di legge; Incontro sulla remigrazione, protesta in piazza. Remigrazione, raccolta firme sabato a Chiavari. Il Comitato garantisce: «Ci saremo, abbiamo l’autorizzazione»«Abbiamo l’autorizzazione»: attraverso i propri canali social il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia di aver ricevuto il via libera da parte del ... radioaldebaran.it Chiavari, polemica su CasaPound: Il sindaco revochi subito l’autorizzazioneAnnunciato un presidio democratico in piazza Matteotti contro l’iniziativa: A rischio i valori costituzionali e antifascisti ... lavocedigenova.it Ottima affluenza di pubblico ieri sera a Lodi per la conferenza di presentazione della proposta di legge del Comitato Remigrazione e Riconquista nel capoluogo lodigiano. Nonostante il tentativo di poche decine di rumorosi fautori dell’immigrazione clande facebook