A tutto minibasket | grandi giornate di sport a Massa e Cozzile con il torneo Mbl

Nel weekend si svolge il Trofeo Nazionale MiniBasket Mbl, con partite al PalaBrizzi di Massa e Cozzile e al Parco di Pinocchio. Decine di giovani atleti partecipano alla competizione, accompagnati dalle loro famiglie. L'evento dura più giorni e coinvolge diverse squadre provenienti da varie zone. Si tratta di una manifestazione dedicata al minibasket, con gare e momenti di intrattenimento.

Massa e Cozzile (Pistoia) – 28 maggio 2026 - Un lungo weekend all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’intrattenimento coinvolgerà decine di giovani atleti e le loro famiglie nel grande Trofeo Nazionale MiniBasket Mbl, organizzato al PalaBrizzi di Massa e Cozzile e al Parco di Pinocchio. Partite, giochi, contest e momenti di aggregazione che uniranno basket, inclusione e valorizzazione del territorio. Il programma prenderà il via sabato 30 maggio. Le partite inizieranno alle 10 e poi grande divertimento con “Gioco Flash” e “Lay Up Challenge”, contest di intrattenimento dedicato ai tiri da sotto canestro in coppia della stessa squadra o miste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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