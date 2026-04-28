Torneo internazionale di minibasket Masaccio

Dal 30 aprile al 3 maggio, San Giovanni Valdarno sarà teatro della nona edizione del torneo internazionale di minibasket “Masaccio”. L’evento, promosso dall’Asd Centro Minibasket Valdarno, vede il patrocinio e il contributo del consiglio regionale. L’iniziativa coinvolge diverse squadre giovanili provenienti da vari paesi europei e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo dedicato ai più giovani. La manifestazione si svolgerà in diverse strutture sportive della città.

Dal 30 aprile al 3 maggio San Giovanni Valdarno ospiterà la nona edizione del, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo giovanile, organizzato dall’Asd Centro Minibasket Valdarno con il patrocinio e il contributo del consiglio regionale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate San Giovanni Valdarno accoglie il nono Torneo internazionale di minibasket “Masaccio”Arezzo, 28 aprile 2026 – Dal 30 aprile al 3 maggio San Giovanni Valdarno ospiterà la nona edizione del Torneo internazionale di minibasket... Torneo internazionale di Tirana: vince la Scuola TaeKwonDo SalernoAncora una volta sono i fratelli Fiorillo a portare in alto la città di Salerno grazie alle loro vittorie; nello specifico Manuela appena passata... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cefa Basket Castelnuovo, parte il torneo internazionale di minibasket: dodici le squadre in gara; I campioni in carica di Caracas alla 34^ edizione del Torneo Internazionale Minibasket in piazza organizzato da Pielle Matera; Il CT azzurro Capobianco al Memorial Danilo Boschi; Minibasket - Aquilotti. Trofeo Cefa regionale al Don Bosco. A maggio la fase internazionale. San Giovanni Valdarno accoglie il nono Torneo internazionale di minibasket MasaccioDal 30 aprile al 3 maggio sedici squadre italiane e straniere animeranno la città in una manifestazione dedicata allo sport giovanile, alla socializzazione e al ricordo di Lorenzo Cipriani ... lanazione.it Cefa Basket Castelnuovo, parte il torneo internazionale di minibasket: dodici le squadre in garaDa venerdì (1 maggio) a domenica 3, tre giorni di gare tra il palazzetto dello sport e la palestra delle scuole superiori per gli Aquilotti ... luccaindiretta.it Sport e Eventi Web. . Conferenza stampa 23° Torneo Internazionale under 12 Circolo Tennis Maglie - facebook.com facebook