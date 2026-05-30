A Tuoro inizia oggi l’evento ‘Vintage Lake’, che durerà quattro giorni. L’iniziativa propone un’immersione nelle atmosfere degli anni Quaranta e Cinquanta americani, con focus su musica, moda e cultura di quel periodo. L’evento si svolge sul Lago Trasimeno e prevede varie attività dedicate al passato, con esposizioni, spettacoli e momenti di intrattenimento ispirati a quegli anni.

Il Trasimeno si prepara a fare un tuffo all’indietro nel tempo, dritto nelle atmosfere scatenate e romantiche degli anni Quaranta e Cinquanta americani. Da oggi a martedì 2 giugno, le rive di Tuoro ospiteranno la seconda edizione di Vintage Lake, manifestazione che quest’anno allunga il passo – quattro giorni di programmazione rispetto ai tre del debutto – e punta a consolidarsi come evento di riferimento nazionale per gli amanti del genere. I numeri e le premesse presentati a Perugia confermano le forti aspettative per un festival che ha già fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei camping della zona: se la prima... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Tuoro si apre oggi ’Vintage lake’. Quattro giorni guardando al passato

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