Una serata di danze e divertimento si è svolta sul lago, con atmosfere retrò illuminate dalla luce della luna riflessa sull'acqua. Le persone hanno partecipato a eventi sotto le stelle, circondate da sculture di Campo del Sole e con il profilo di Isola Maggiore visibile sullo sfondo. La manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti, creando un'atmosfera magica e nostalgica.

"Danze e divertimento sotto le stelle, con le atmosfere del passato, la luce della luna riflessa sulle acque del lago, circondati dalle sculture di Campo del Sole e il profilo di Isola Maggiore sullo sfondo". L’invito degli organizzatori parla chiaro. E’ quanto promette la seconda edizione di “ Vintage Lake“, il festival dedicato alla cultura e alla musica americane degli anni Quaranta e Cinquanta, in programma a Tuoro da sabato a martedì 2 giugno. A illustrare il ricchissimo programma dell’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Tuoro, Marco Talladira, curatore e direttore artistico del festival, e il sindaco, Maria Elena Minciaroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vintage Lake, magia del retrò

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New Mexico lakeside dining destinations with unforgettable vistas

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