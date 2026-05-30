A pochi giorni dalla fine delle lezioni, si registrano temperature superiori ai 30 gradi in molte scuole della provincia. La Cgil segnala un aumento dei malori tra studenti e personale scolastico a causa delle alte temperature. La situazione riguarda scuole di ogni ordine e grado, dagli asili alle superiori. La presenza di caldo eccessivo viene segnalata come motivo di disagio e preoccupazione nelle strutture scolastiche.

A pochi giorni dalla fine delle lezioni, il caldo diventa motivo di preoccupazione in numerosi istituti della provincia. La Cgil provinciale segnala criticità diffuse e sollecita l’intervento delle istituzioni competenti. "In molte scuole del nostro territorio – spiega Alexander Fiorentini, segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza del sindacato – le temperature nelle aule raggiungono e superano i 30 gradi, trasformando gli ambienti d’apprendimento e di lavoro in spazi invivibili, nonché minando seriamente il benessere psico-fisico di lavoratori e studenti. A rendere ancora più grave la situazione è l’assenza di sistemi di ventilazione e climatizzazione efficaci, unita a criticità strutturali degli edifici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A scuola oltre 30 gradi". Cgil, allarme malori dagli asili alle superiori

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