Francia nella morsa dell’afa | 53 gradi a scuola causano malori alunni dirottati gratuitamente nella piscina del campeggio

In Francia, temperature record di 53 gradi hanno causato malori tra gli studenti in alcune scuole. Per precauzione, alcuni alunni sono stati trasferiti gratuitamente nella piscina di un campeggio vicino. La regione del sud-ovest sta affrontando ondate di caldo eccezionali, con temperature elevate che durano da diversi giorni. Nessun incidente grave è stato segnalato finora. Le autorità monitorano la situazione e adottano misure di sicurezza per tutelare la salute dei cittadini.

Il sud-ovest della Francia sta vivendo giorni di fuoco, con la colonnina di mercurio fissa su valori insostenibili. Nella cittadina atlantica di Soustons l’amministrazione locale è dovuta correre ai ripari per tutelare la salute degli iscritti all’istituto primario Isle-Verte. Sotto il tetto trasparente dell’edificio si sono raggiunti i 53 gradi, un livello di calore che ha costretto le autorità a interrompere le lezioni nei pomeriggi del giovedì e del venerdì. A renderlo noto è la testata entrevue.fr. I problemi di questo edificio, che accoglie circa trecentocinquanta ragazzini tra i 6 e gli 11 anni, sono ben noti. La combinazione tra vecchi infissi senza isolamento e la grande vetrata superiore trasforma i corridoi in una gigantesca morsa di calore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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