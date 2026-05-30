A Savignano Primavera ci siamo Oggi il match verità

Appuntamento con la storia a Savignano alle 15. La Primavera di Paolo Mandelli vuole inseguire un sogno: la promozione in Primavera 1, ovvero nell’élite del calcio giovanile, due anni dopo la promozione in Primavera 2 sempre sotto la sua guida. L’avversario sarà l’Albinoleffe reduce da nove successi nelle ultime undici gare di campionato regolare e poi dal doppio passaggio del turno nei playoff. Le due formazioni si sono già incrociate durante la stagione. Gli ospiti hanno chiuso al quarto posto, proprio dietro al Modena, con 47 punti (-8 dai canarini) ma in crescendo, come detto. Punto forte l’attacco, sono state 58 le reti messe a segno ma, d’altro canto, la fase difensiva concede abbastanza (59 gol incassati). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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