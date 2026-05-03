Dopo la partita tra Juventus e Verona all’Allianz Stadium, l’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato la prestazione della squadra, dicendo che oggi si farà un esame di coscienza e ha fatto riferimento a una sconfitta che potrebbe aver rappresentato un’occasione persa. Le sue parole sono arrivate al termine del match, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o decisioni tecniche.

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© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Ci siamo giocati oggi il jolly? Io non vado al casinò. Oggi si va a casa e ci si fa un bell’esame di coscienza»

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#Spalletti tuona: “Oggi siamo stati poca roba, dobbiamo farci un esame di coscienza. Per diventare migliori bisogna essere critici con se stessi, pensando che il risultato negativo sia dipeso da noi perché è così. Noi siamo una squadra di ragazzi sensibili, perb x.com

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