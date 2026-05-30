A Roma il caldo estivo dura 147 giorni l'Autorità di Bacino | Siamo entrati in un nuovo regime climatico
A Roma il caldo estivo dura 147 giorni all'anno, con temperature superiori ai 25 gradi circa il 40 per cento del tempo. L'Autorità di Bacino ha dichiarato che la città è entrata in un nuovo regime climatico. Secondo il segretario generale dell'ente, questa situazione rappresenta una modifica significativa rispetto al passato. I dati indicano che le temperature elevate sono ormai una costante nel clima della capitale.
Nella Capitale si superano i 25 gradi per circa il 40 per cento dell'anno. Il segretario generale dell'Autorità di bacino Marco Casini a Fanpage.it: "Caldo estremo si intreccia con la siccità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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