A Roma il caldo estivo dura 147 giorni l'Autorità di Bacino | Siamo entrati in un nuovo regime climatico

Notizia in breve

A Roma il caldo estivo dura 147 giorni all'anno, con temperature superiori ai 25 gradi circa il 40 per cento del tempo. L'Autorità di Bacino ha dichiarato che la città è entrata in un nuovo regime climatico. Secondo il segretario generale dell'ente, questa situazione rappresenta una modifica significativa rispetto al passato. I dati indicano che le temperature elevate sono ormai una costante nel clima della capitale.